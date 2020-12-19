Директор интерната более 2 лет насиловал детей

Директор интерната звал к себе 3 девочек днем и вечером. Фото: panoptikon.org

59-летнему директору "Измаильского специализированного дома ребенка" сегодня сообщили о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних детей.

Более 2 лет мужчина развращал воспитанников и осуществлял сексуальное насилие, что наносило им в том числе физическую боль. Мужчина приглашал девочек в свой кабинет и удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации свого интимного органа, прикосновениями ним к их телам и принуждением к определенным действиям со стороны детей, сообщили в региональном главке полиции.

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Девочек звал якобы для игр, просмотра мультфильмов или есть сладости. О том, что происходило за дверью просил никому не рассказывать, потому что это их секрет.

Теперь директору грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина заманил детей в насаждения кукурузы. Сказал, будто они идут к водоему купаться. Там неестественным путем он пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот.