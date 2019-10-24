Дифтерия: В ужгородском университете прекратили учебный процесс

В Ужгородском национальном университете прекратили учебный процесс, чтобы не допустить дальнейшего распространения дифтерии.
Директор Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Владимир Курпита сообщает об этом на брифинге, сообщает Укринформ.
Диагноз подтверждён у четырех студентов.
"По состоянию на сегодняшний день в Закарпатье 15 госпитализированных, из них четверо больных. Другие квалифицированы как носители. Четырем введено по 20 тыс. единиц противодифтерийной сыворотки", - сказал Курпита.
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Он сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Ужгороде имеет локальный характер.
В течение последних дней в Ужгороде госпитализировали еще 12 студентов-иностранцев, инфицированных дифтерией.
Все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования.
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