Дифтерия: В ужгородском университете прекратили учебный процесс

По состоянию на сегодняшний день в Закарпатье 15 госпитализированных. Фото: СтопКор

В Ужгородском национальном университете прекратили учебный процесс, чтобы не допустить дальнейшего распространения дифтерии.

Директор Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Владимир Курпита сообщает об этом на брифинге, сообщает Укринформ.

Диагноз подтверждён у четырех студентов.

"По состоянию на сегодняшний день в Закарпатье 15 госпитализированных, из них четверо больных. Другие квалифицированы как носители. Четырем введено по 20 тыс. единиц противодифтерийной сыворотки", - сказал Курпита.

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Он сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Ужгороде имеет локальный характер.

В течение последних дней в Ужгороде госпитализировали еще 12 студентов-иностранцев, инфицированных дифтерией. Все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования.