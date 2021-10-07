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четверг, 07 октября 2021 20:35

"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке

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&quot;Диалект. Чуть не блеванул&quot; - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Участник рэп-батла в Харькове Дмитрий Тимченко насмехался над украинским языком. Ни один из присутствующих замечаний не сделал. Фото: скриншот с видео

В Харькове во время батла рэпер из Сум Дмитрий Тимченко, известный под псевдонимом Plane Dead, нецензурно высказался об украинском языке и украинцах.

Видео выступления опубликовали в сети 7 октября, пишет УНИАН.

"Батлировал" сумчанин с жителем Львова. Выразил ему претензию, что тот - украиноязычный.

"Во-первых, что за уе*****й диалект, на котором ты пиз****, осел? Во-вторых, что такое "наразі"- это индийский посол?", - обратился он к сопернику.

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На этом мужчина не остановился. Оскорблять начал всех граждан Украины.

"Ты настолько х***, что когда мимо проплывает электрический угорь, а ты такой (кривляется, говоря на украинском. - Gazeta.ua): "Ну раз є "електрический", знач десь має бути і газовий".

Я все детство еб** твой язык тем, что 10 лет учился в русской школе. Из-за таких, как ты, вонючих пи*****ов, Московский просп. переименовали", - сказал Тимченко.

Распространено в сети видео возмутило пользователей и вызвало критику. Тимченко поэтому закрыл профили в соцсетях.

Вскоре появилось видео с извинениями.

"Сказанное в батле было в образе "ватник", который я использовал, чтобы забатлить своего оппонента. Вот и все. Я никого не хотел обидеть и никого не хотел задеть. Я извиняюсь перед теми людьми, которые приняли это в свой адрес. Прошу отнестись к этому спокойно и лояльно", - сказал Тимченко.

Дмитрий Тимченко регулярно ездит в Россию. Публикует в Instagram фото из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил украинский активист Сергей Стерненко.

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07
октября

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