Девятиклассник на большой скорости носился по ночному городу на авто

Подросток - сын банкира и бывшего члена "Партии регионов" Олега Баляша Фото: pixabay.com

Во Львове подросток ночью ездил на авто. Парень гонял на бешеной скорости.

Позже стало известно, что он сын банкира и бывшего члена Партии регионов Олега Баляша, написал в Twitter один из блогеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель на горящей машине устроил безумные гонки с патрульными

Друг водителя, который снимал его выходку на камеру, также назвал это имя. В начале ролика слышно, как пассажир говорит: "Роман Баляш раздает по ночному Львову".

Люди в комментариях пишут, что подростка за такую выходку вряд ли накажут.

11 января вблизи села Алексеевка в Жмеринском районе Винницкой области ВАЗ 2105 врезался в бетонную конструкцию моста и влетел в реку. В аварии травмировались 5 человек.