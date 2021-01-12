"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии

Фото: vn.npu.gov.ua

11 января вблизи села Алексеевка в Жмеринском районе Винницкой области ВАЗ 2105 врезался в бетонную конструкцию моста и влетел в реку.

В аварии травмировались 5 человек, один из них в тяжелом состоянии. Предварительно, 28-летний водитель автомобиля, житель Могилев-Подольского, не справился с управлением, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Также в салоне легковушки находились еще 4 пассажиров: трое мужчин в возрасте 24, 28, 46 лет и 18-летняя девушка. Водитель и все его пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в больницу. У водителя взяли образцы крови для экспертизы на состояние опьянения", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит до 8 лет тюрьмы.

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За рулем легковушки был не мужчина, а 17-летняя девушка. Она на большой скорости протаранила опору моста и легковушка упала в реку Мурафа. Удар был такой силы, что машину разорвало пополам. Обломки из реки доставали краном, сообщает ТСН.

Двое имеют тяжелые травмы. Одному пострадавшему в результате аварии отрезало руку, другому уже в больнице ампутировали ногу. Они в реанимации.

Вблизи с. Парипсы Попильнянского района на Житомирщине 4 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет разбились на автомобиле ВАЗ-2107. Трое из них погибли. Предварительно, 20-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево.