Девятиклассница исчезла во время уроков

15-летнюю Анастасию Фединскую, ученицу 9-го класса одного из лицеев Львова, разыскивают родные и полиция.

16 декабря около 13:00 во время уроков школьница вышла из лицея и пошла в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV На Львовщине разыскивают 15-летнюю Анастасию Фединскую, ученицу 9-го класса лицея

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Приметы: рост около 160 см, волосы русые, среднего телосложения.

Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение школьницы, просят сообщить на оперативную линию 102.

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