"Девяностые отдыхают" - в райцентре за ночь сгорели десяток автобусов

В Черкасской области сожгли маршрткы. Фото: с сообщению Александра Лошков

В автопарке Золотоноши Черкасской области в ночь на 24 августа сгорел десяток автобусов.

"Какими же надо быть подонками, чтобы сжечь автобусы Золотоношского автопарка, которые должны были сегодня, в День Независимости Украины, уехать в села района и по городу. Это преступные методы конкурентов. Девяностые отдыхают. Хуже всего, что водители остались без работы", - сообщил депутат облсовета Александр Лошков в Facebook.

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На стоянке автотранспортного предприятия возникла крупный пожар. Сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан" в поселке Дымер Вышгородского района Киевской области.