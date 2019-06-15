Под Киевом сгорело сразу 10 автобусов

Во время пожара в Киевской области никто не пострадал. Фото: vkuluarah.com.ua

На стоянке автотранспортного предприятия возник масшабный пожар. Сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан".

Это произошло сегодня в 02:40 в поселке Дымер Вышгородского района Киевской области, сообщает пресс-служба ДСНС.

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Спасателям удалось потушить пожар только в 3:52. Жертв и пострадавших нет. Сейчас устанавливают причины возгорания.

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Золотоношском районе Черкасской области. Утром 22 апреля выехал со стоянки в Золотоноше в соседний райцентр Драбов. В салоне был только водитель.