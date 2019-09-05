Девушку изнасиловал водитель blablacar. Полиция отказывается расследовать дело

Полиция отказывается расследовать дело и игнорирует девушку. Фото: Proms

Водитель cервиса по поиску автомобильных попутчиков blablacar изнасиловал свою пассажирку.

Инцидент произошел еще 30 августа по дороге из Одессы в Черкассы. Водитель подсыпал в напиток девушки снотворное, после чего отвез в лес и изнасиловал. Об этом сообщила подруга пострадавшей Анастасия Липинская в Facebook.

"Водителем машины был 51-летний Андриенко Александр Степанович. По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка стала испытывать слабость и засыпать. Он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастаться своими контактами в районной полиции, мол девушка ничего ему не сделает. Будучи едва в сознании после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель блаблакара отвез ее в лес и изнасиловал ", - написала Липинская.

Как отмечается, после возвращения в Черкассы пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Она передала правоохранителям всю информацию о насильнике и доказательства преступления, однако в полиции отказались искать Александра Андриенко и пытались "съехать" с ее дела.

"За эти дни бездействия полиции все доказательства сексуального насилия, которые можно было бы снять с насильника, вероятно уничтожены. В день обращения потерпевшей полицейские попросили предоставить одежду, в которой она была в момент изнасилования. Когда девушка привезла вещи, полицейские отказались их принимать. Потерпевшая несколько дней пыталась отдать одежду в полицию как вещественное доказательство. После того, как ее взяли, документов о подтверждении принятия вещественных доказательств не было выдано ", - добавила Липинска.

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Пострадавшей не дают доступ к ее делу и результатам судмедэкспертизы.

"Девушке приходится каждый день ходить отделением за следователями, Басом Виталием, который "ведет" ее дело, и молить о том, чтобы он за него взялся. Бас игнорировал девушку и никак не реагировал на ее просьбы. "Чего ты приперлась в отделение?" - спрашивал у потерпевшей следователь. Сейчас он вне города и не выходит на связь. BlaBlaCar готов предоставить всю необходимую информацию полиции о регистрации поездки, но ни одного запроса от полицейских не поступало ", - отмечается в сообщении.

Водитель Андриенко Александр, несмотря на наличие явных доказательств его преступления, продолжает находиться на свободе. Друзья пострадавшей призывают найти и наказать преступника.

В Одесской области мужчина изнасиловал 9-летнего ребенка, которая пришла на прогулку к пруду. 63-летнего подозреваемого уже задержали.