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вторник, 12 ноября 2019 08:39

Девушки устроили жестокую драку посреди улицы. Видео выложили в сеть

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Девушки устроили жестокую драку посреди улицы. Видео выложили в сеть
В Харькове жестоко подрались две девушки. Фото - РБК

В Харькове жестоко подрались две девушки.

Причиной их конфликта вроде бы стал парень. Видео драки девушек опубликовали городские сообщества в социальных сетях. Как видно на ролике, подростки на асфальте колотят друг друга кулаками и ногами, нанося удары даже по голове, рвут волосы. За кадром звучат голоса других девочек, которые "подсказывают", как лучше биться: призывают Кристина и Катю то тыкать пальцами в глаза, то вставать и бить ногами и тому подобное.

В комментариях люди выразили свое возмущение, как девушки разбираются в ситуации. В частности, отмечают жестокость, с которой они набросились друг на друга. А также осуждают автора видео, который не вмешался.

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"Автор видео получил массу удовольствия и решил поделиться с окружающими. С его стороны это предел цинизма и подлости, ну а девушки ... Грязно, мерзко все это выглядит", - пишут в сети.

В Ровно девочки-подростки устроили драку, которую их подруги снимали на видео. Часть жесткого инцидента опубликовали в Facebook.

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