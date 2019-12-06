Девушка выпала с 13-го этажа

Фото: "Інформатор"

6 декабря возле дома № 108 на проспекте Гагарина в Днепре обнаружили тело девушки без признаков жизни.

Предварительно, она выбросилась с общего балкона на 13-м этаже, передает "Информатор".

Местная жительница сообщила о тело, лежащее возле дома. На место приехали патрульные и реанимобиль. Врачи не смогли помочь девушке.

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На 13-м этаже нашли ее личные вещи. Правоохранители считают, что это могло быть самоубийство или несчастный случай. Сейчас на месте работают следователи, оперативники и судмедэксперт. Личность погибшей пока не установлена.

В Харькове в доме в Таганском переулке нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Ее тело в петле в ванной комнате нашла мать. Трагедия произошла 24 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.