Девушка покончила с собой на глазах у свидетелей

В Запорожье с моста прыгнула девушка. На вид лет 18-ть. Фото - pravda.if.ua

1 октября около 9.00 с моста в Запорожье прыгнула девушка.

То, что намерена покончить с собой видели свидетели, пишет Depo.Запорожье со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Проезжая по мосту в направлении с Хортицы на набережную, один из водителей увидел девушку на вид 18 лет. Она перелезла через ограждение моста и стояла на краю. Мужчина остановил машину, но спасти девушку не успел - она ​​успела прыгнуть вниз", - сообщил собеседник.

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На место происшествия вызвали милицию и спасателей. Что стало причиной отчаянного шага девушки, и установлена ли ​​ее личность, пока не сообщается.

В Днепре с подоконника 10-го этажа общежития прыгнула 18-летняя девушка. От полученных травм скончалась на месте. При осмотре на левой руке были обнаружены глубокие порезы.