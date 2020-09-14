Девушка автомобилем наехала на женщину и прижала ее к дому

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1422
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1035
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 711
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1521
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1386
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 630
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
8
3
4
5
4
В Киеве горел дом, погиб человек
В Киеве горел дом, погиб человек
Пьяный работник полиции влетел на BMW в ограждение
Пьяный работник полиции влетел на BMW в ограждение
В заповеднике произошел пожар
В заповеднике произошел пожар
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
Видео
Все видео
Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры
Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря: впечатляющие кадры
Поймали диверсанта ФСБ, готовившего взрывы и убийства
Поймали диверсанта ФСБ, готовившего взрывы и убийства
Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину
Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2538
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 711
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10053
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 450
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 10:18

Девушка автомобилем наехала на женщину и прижала ее к дому

  Комментировать
Девушка автомобилем наехала на женщину и прижала ее к дому
Девушка училась ездить на арендованном авто и перепутала педали Фото: t.me/dtpkiev.ua

13 сентября в Киеве на Караваевых Дачах по улице Патриотов произошел инцидент. Девушка перепутала педали, влетела в один из частных дворов и прижала к дому женщину. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Львова легковой автомобиль наехал на женщину, которая шла по тротуару

"Девушка на арендованном авто училась ездить на территории частной застройки, но влетела во двор, зажав хозяйку дома между машиной и зданием. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", — говорится в заметке.

Полиция выясняет все детали трагедии.

В селе Погребы Броварского Киевской области пьяный водитель сбил беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП. Мужчине не дали убежать свидетели. Его задержали полицейские.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Девушка автомобилем наехала на женщину и прижала ее к дому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 51708
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 8082
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 6975
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах Просмотров: 5391
Лопес победит Ломаченко в четвертом раунде – экс-чемпион мира
Лопес победит Ломаченко в четвертом раунде – экс-чемпион мира Просмотров: 4311
Происшествия
"Скорая" с беременной женщиной попала в ДТП
"Скорая" с беременной женщиной попала в ДТП Просмотров: 99
В Нью-Джерси произошла стрельба, восемь жертв
В Нью-Джерси произошла стрельба, восемь жертв Просмотров: 405
На Закарпатье мигранты пытались незаконно попасть в ЕС
На Закарпатье мигранты пытались незаконно попасть в ЕС Просмотров: 117
В США возросло количество жертв лесных пожаров
В США возросло количество жертв лесных пожаров Просмотров: 63
Отдых в Одессе закончился для иностранца трагедией
Отдых в Одессе закончился для иностранца трагедией Просмотров: 801
Больше всего комментируют
10
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
9
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
2
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
1
"Нормандская встреча": выводы Украины и РФ кардинально различаются
Голосов: 95
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua