Девушка автомобилем наехала на женщину и прижала ее к дому

Девушка училась ездить на арендованном авто и перепутала педали Фото: t.me/dtpkiev.ua

13 сентября в Киеве на Караваевых Дачах по улице Патриотов произошел инцидент. Девушка перепутала педали, влетела в один из частных дворов и прижала к дому женщину. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

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"Девушка на арендованном авто училась ездить на территории частной застройки, но влетела во двор, зажав хозяйку дома между машиной и зданием. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", — говорится в заметке.

Полиция выясняет все детали трагедии.

В селе Погребы Броварского Киевской области пьяный водитель сбил беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП. Мужчине не дали убежать свидетели. Его задержали полицейские.