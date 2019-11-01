Под Киевом пьяный водитель сбил беременную и хотел сбежать с места ДТП

В селе Погребы Киевской пьяный водитель сбил беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП. Фото - kv.npu.gov.ua

1 ноября в селе Погребы Броварского Киевской области пьяный водитель сбил беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Мужчине не дали убежать свидетели. Его задержали полицейские. Беременная женщина в больнице, ей сделали кесарево сечение. Угроз для ребенка нет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшая вместе со своей сестрой и племянницей шли по обочине в направлении с. Зазимье. Выйдя из своего дома, они не успели отойти и несколько метров, как на них наехала машина. Впрочем, водитель даже не остановился. Убегая, продолжил движение. Однако, не справившись с управлением, въехал в гаражное помещение. Выскочил из машины и снова начал убегать. Заметили это прохожие, нарушителя придержали и вызвали скорую и полицию, которая задержала 33-летнего мужчину на месте происшествия. От столкновения он остался невредимым", - рассказали в полиции.

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Беременную травмами и ушибами грудной клетки госпитализирован в Центральную районную больницу, где и спасли жизнь ребенку.

По факту ДТП открыто уголовное производство.

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