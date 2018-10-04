"Девушек с финансовыми трудностями подкладывала под клиентов" - в Киеве разоблачили сутенершу

Фото: npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали 33-летнюю сутенершу. Вместе с сообщницей наладила интимный бизнес в столичной съемной квартире.

Для оказания сексуальных услуг за деньги, через интернет вербовала девушек, которые имели финансовые трудности. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Правоохранители установили, что женщина в одной из квартир на улице Дмитриевской организовала взрослые развлечения для мужчин. Фигурантка подыскивала в сети девушек, которые в арендованной квартире предоставляли клиентам услуги сексуального характера. Стоимость таких услуг составляла 1200 гривен за час", - рассказал Алексей Гаврилюк с полиции Киева.

По информации полицейских, половину прибыли проститутки оставляли себе, остальное - отдавали сообщнице сутенерши. Она принимала заказы от клиентов и направляла их на место встречи с проституткой.

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В квартире, где проститутки принимали клиентов, и по адресу проживания подозреваемой, полицейские провели обыски. Изъяли деньги и мобильные телефоны, которые подтверждали преступную деятельность фигурантки.

Женщину задержали. Ей грозит до 7 лет тюрьмы. Следователи также отобрали показания у ее "помощницы".Ее вина будет установлена ​​в ходе следствия. На трех проституток, работавших в борделе, составили административные протоколы.

В Одессе 33-летняя сутенерша сводила проституток с иностранными клиентами. В центре города женщина организовала "массажный салон", в котором молодые девушки оказывали мужчинам услуги сексуального характера.