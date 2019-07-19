Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом

Насиловал внучку, пока ее мать работала за рубежом. Фото: Народная правда

Дедушка насиловал внучку, пока ее мать была на заработках в Польше.

"Из заявления 30-летней женщины - в связи с тяжелым материальным положением периодически выезжала на заработки в Польшу, свою дочь оставляла на родителей сожителя. После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где было установлено беременность сроком 7 месяцев. Врачи вызвали полицию и девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее. Через некоторое время ребенок родила в родильном центре Гданска девочку", - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Подозреваемый с места постоянного проживания исчез, правоохранители проводят розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения.

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В Винницкой колонии №1 убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки.

Мужчину задержали накануне и избрали меру пресечения в виде 2-х месяцев за решеткой без права внесения залога. В пресс-службе прокуратуры подтвердили смерть 59-летнего преступника.