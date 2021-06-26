На Львовщине змея укусила ребенка. Фото: pexels.com

В Сколевском районе Львовской области 15-летняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Львовской области.

Змея укусила ребенка в правую стопу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области змеи за сутки покусали четырех человек

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 м. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", - советуют спасатели.

Змеи ежегодно летом становятся активными, ищут продукты и спариваются, развенчивает предрассудки о пресмыкающихся в интервью Gazeta.ua герпетолог, аспирант института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, член ОО "Украинский природоохранная группа" Алексей Марущак.