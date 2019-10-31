Девочка была жива: рассказали о младенце, которого мать выбросила из окна

В Белой Церкви 20-летняя женщина выбросила новорожденную дочь в окно. Ребенок погиб от травм. Фото - ТСН

20-летнюю роженицу из Белой Церкви Киевской области, которая выбросила в окно своего младенца, задержали. Женщина в больнице. Меру пресечения ей будут выбирать после завершения лечения.

Женщина рассказала, что почувствовав роды - не обратилось к медикам. Решила скрыть все от родных, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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"Зайдя в ванную, без соответствующей помощи родила там живу, жизнеспособную, доношенного девочку. После этого вынесла ребенка на балкон и выбросила его из окна седьмого этажа. В результате полученных травм ребенок умер", - сказано в сообщении.

За содеянное женщине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Младенца в Белой Церкви Киевской области заметили после обеда 29 октября на улице Комсомольской. Ребенок был мертв.