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понедельник, 15 февраля 2021 16:54

Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы

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В Украине ежегодно совершают самоубийство более сотни детей. Одна из главных причин суицида - депрессия, часто остается незамеченной взрослыми. Как распознать, что у ребенка депрессия и помочь ей решить проблемы, рассказала Gazeta.ua медицинский психолог, суицидолог Наталья Бугаева.

Автор: facebook.com.Natali Talis
  Кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности, президент "Международной ассоциации независимых экспертов медиапространства" Наталья Бугаева
Кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности, президент "Международной ассоциации независимых экспертов медиапространства" Наталья Бугаева

Как распознать, что у ребенка депрессия?

Необходимо замечать любые изменения в поведении ребенка. Подавленное настроение, появление ощущения скуки и вины, изменение интересов. То, что раньше вызывало радость и приносило удовольствие, становится равнодушным. Ребенок становится плаксивым, чувствительным к неудачам. У него занижается самооценка, уединяется. Избегает общения. На вопросы отвечает коротко, формально. Нарушается режим сна и аппетита. Может начать слушать депрессивную музыку, говорить о собственной ненужности, бессмысленности жизни. Не следует путать плохое настроение с депрессией. Если вы замечаете симптомы депрессии у ребенка, а ваши разговоры с ней не имеют положительного результата, то необходимо посоветоваться со специалистом - медицинским психологом, психотерапевтом, психиатром. Специалист поможет родителям выработать правильную тактику взаимодействия с ребенком, чтобы он добровольно согласился на посещение специалиста, способного оказать помощь.

Какие дети чаще всего страдают депрессией?

Организм ребёнка растёт, гормональный фон меняется, психика находится в стадии формирования, ребёнок проходит стадии возрастных кризисов, когда его психика наиболее уязвима для стрессов.

Причины депрессии во многом зависят от возраста. Даже у детей до трёх лет бывают депрессивные проявления. Они могут быть вызваны поражением центральной нервной системы, гипоксией, перенесёнными инфекционными заболеваниями. Депрессия может быть вызвана разлукой с матерью (например, если ребёнка отдали в ясли) или разлукой с семьёй, сменой обстановки с семейной на незнакомую, требующую адаптации, например когда ребёнка отдают в детский сад без соответствующей для этого психологической подготовки. Развитие депрессии могут спровоцировать отсутствие внимания и безразличие со стороны родителей, семейное насилие (физическое, психологическое, сексуальное), скандалы, агрессия по отношению к самому ребёнку со стороны сиблингов или взрослых по отношению друг к другу.

В младшем школьном возрасте к депрессии может приводить неправильное воспитание: гиперопека или чрезмерные требования к ребёнку, отсутствие учётов его интересов и подчинение деятельности ребёнка интересам родителей. Если ребёнок испытывает страх и не чувствует себя в безопасности в собственной семье, это может явиться серьёзной почвой для развития депрессии.

У подростков причины другие?

Основными причинами депрессии и суицидов подростков - есть неразделенная любовь, конфликты в семье или окружении, одиночество, чувство ненужности и бесперспективности восприятия жизни и страх перед будущим.
Депрессия, которую вовремя не замечают и постепенно усиливается, может привести к развитию суицидального поведения. Дети и подростки еще не осознают в полной мере ценности жизни. Могут выбрать самоубийство, как самый простой способ решения сложной жизненной ситуации.
Более склонны к депрессии дети с врожденными аномалиями центральной нервной системы. Страдающих повышенным уровнем тревожности, недоверчивы, склонны к страхам, неврозам, ранимы, плохо адаптируются к изменениям социального окружения, новых обстоятельств и условий.

В свое время были популярны так называемые "группы смерти". Как ребенка уберечь от этого?

Проявлять внимание к их интересам и потребностям. Обязательно обращать внимание на круг общения ребенка и то, чем она живет. Что ей нравится. Замечать изменения поведения.

Необходимо выстраивать с детьми доверительные отношения, больше времени проводить вместе.

Как правильно контролировать ребенка?

Пока ребёнок маленький, он обязательно нуждается во внешнем контроле. По мере взросления, необходимо приучать ребёнка к самоконтролю, объяснять ему правила психологической кибербезопасности. Только самоконтроль, ответственное отношение к своей деятельности в киберпространстве и выполнение правил психологической кибербезопасности могут сделать для ребёнка интернет более безопасным.

Как быть, если для ребенка авторитет не родители, а Интернет?

Если ребенок считает Интернет лучше реальной жизни - значит, в семье есть проблемы. Необходимо найти близкого человека - старшего брата, сестру, друга семьи, который сможет установить доверительный контакт с ребенком. Чтобы деликатно выяснить причины сложившейся ситуации. И обязательно обратиться к специалисту.

Что не следует делать в общении с подростком?

Избегайте формальностей. Каждый ребенок нуждается в том, чтобы его понимали и ценили ее. Он является личностью и имеет право на уважение его интересов.
Отношения детей и родителей должны строиться на доверии и взаимном уважении. При этом большой ошибкой родителей является желание стать другом своему ребенку в прямом смысле этого слова. При этом взрослый человек начинает имитировать из себя равного ребенку, теряя свой статус. Такой подход неверен.

Во Львове на улице Зеленой произошла трагедия. 21-летний студент выпрыгнул из окна. Студент выпрыгнул с 6-го этажа общежития.

Автор: Якимова Юлия
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