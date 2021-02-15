Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы

В Украине ежегодно совершают самоубийство более сотни детей. Одна из главных причин суицида - депрессия, часто остается незамеченной взрослыми. Как распознать, что у ребенка депрессия и помочь ей решить проблемы, рассказала Gazeta.ua медицинский психолог, суицидолог Наталья Бугаева.

Автор: facebook.com.Natali Talis Кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности, президент "Международной ассоциации независимых экспертов медиапространства" Наталья Бугаева

Как распознать, что у ребенка депрессия?

Необходимо замечать любые изменения в поведении ребенка. Подавленное настроение, появление ощущения скуки и вины, изменение интересов. То, что раньше вызывало радость и приносило удовольствие, становится равнодушным. Ребенок становится плаксивым, чувствительным к неудачам. У него занижается самооценка, уединяется. Избегает общения. На вопросы отвечает коротко, формально. Нарушается режим сна и аппетита. Может начать слушать депрессивную музыку, говорить о собственной ненужности, бессмысленности жизни. Не следует путать плохое настроение с депрессией. Если вы замечаете симптомы депрессии у ребенка, а ваши разговоры с ней не имеют положительного результата, то необходимо посоветоваться со специалистом - медицинским психологом, психотерапевтом, психиатром. Специалист поможет родителям выработать правильную тактику взаимодействия с ребенком, чтобы он добровольно согласился на посещение специалиста, способного оказать помощь.

Какие дети чаще всего страдают депрессией?

Организм ребёнка растёт, гормональный фон меняется, психика находится в стадии формирования, ребёнок проходит стадии возрастных кризисов, когда его психика наиболее уязвима для стрессов. Причины депрессии во многом зависят от возраста. Даже у детей до трёх лет бывают депрессивные проявления. Они могут быть вызваны поражением центральной нервной системы, гипоксией, перенесёнными инфекционными заболеваниями. Депрессия может быть вызвана разлукой с матерью (например, если ребёнка отдали в ясли) или разлукой с семьёй, сменой обстановки с семейной на незнакомую, требующую адаптации, например когда ребёнка отдают в детский сад без соответствующей для этого психологической подготовки. Развитие депрессии могут спровоцировать отсутствие внимания и безразличие со стороны родителей, семейное насилие (физическое, психологическое, сексуальное), скандалы, агрессия по отношению к самому ребёнку со стороны сиблингов или взрослых по отношению друг к другу. В младшем школьном возрасте к депрессии может приводить неправильное воспитание: гиперопека или чрезмерные требования к ребёнку, отсутствие учётов его интересов и подчинение деятельности ребёнка интересам родителей. Если ребёнок испытывает страх и не чувствует себя в безопасности в собственной семье, это может явиться серьёзной почвой для развития депрессии.

У подростков причины другие?

Основными причинами депрессии и суицидов подростков - есть неразделенная любовь, конфликты в семье или окружении, одиночество, чувство ненужности и бесперспективности восприятия жизни и страх перед будущим.

Депрессия, которую вовремя не замечают и постепенно усиливается, может привести к развитию суицидального поведения. Дети и подростки еще не осознают в полной мере ценности жизни. Могут выбрать самоубийство, как самый простой способ решения сложной жизненной ситуации.

Более склонны к депрессии дети с врожденными аномалиями центральной нервной системы. Страдающих повышенным уровнем тревожности, недоверчивы, склонны к страхам, неврозам, ранимы, плохо адаптируются к изменениям социального окружения, новых обстоятельств и условий. В свое время были популярны так называемые "группы смерти". Как ребенка уберечь от этого?

Проявлять внимание к их интересам и потребностям. Обязательно обращать внимание на круг общения ребенка и то, чем она живет. Что ей нравится. Замечать изменения поведения. Необходимо выстраивать с детьми доверительные отношения, больше времени проводить вместе. Как правильно контролировать ребенка?

Пока ребёнок маленький, он обязательно нуждается во внешнем контроле. По мере взросления, необходимо приучать ребёнка к самоконтролю, объяснять ему правила психологической кибербезопасности. Только самоконтроль, ответственное отношение к своей деятельности в киберпространстве и выполнение правил психологической кибербезопасности могут сделать для ребёнка интернет более безопасным. Как быть, если для ребенка авторитет не родители, а Интернет?

Если ребенок считает Интернет лучше реальной жизни - значит, в семье есть проблемы. Необходимо найти близкого человека - старшего брата, сестру, друга семьи, который сможет установить доверительный контакт с ребенком. Чтобы деликатно выяснить причины сложившейся ситуации. И обязательно обратиться к специалисту. Что не следует делать в общении с подростком?

Избегайте формальностей. Каждый ребенок нуждается в том, чтобы его понимали и ценили ее. Он является личностью и имеет право на уважение его интересов.

Отношения детей и родителей должны строиться на доверии и взаимном уважении. При этом большой ошибкой родителей является желание стать другом своему ребенку в прямом смысле этого слова. При этом взрослый человек начинает имитировать из себя равного ребенку, теряя свой статус. Такой подход неверен. Во Львове на улице Зеленой произошла трагедия. 21-летний студент выпрыгнул из окна. Студент выпрыгнул с 6-го этажа общежития.