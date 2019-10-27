Дети убивали животных, занесенных в Красную книгу

Автор: facebook.com Летучих мышей бросали с балкона 9-го этажа.

В Каменском Днепропетровской области несовершеннолетние живодеры убивали летучих мышей. Еще сонными животных выбрасывали с балкона 9-го этажа.

Сообщили об этом в Facebook-группе "Просто Днепродзержинск".

"Сегодня в 7 утра какие-то упоротые малолетки выбрасывали со смехом сонных летучих мышей с балкона 9-го этажа. Методом подсчета определили адрес – пр. Ивана Франко 24-36. Мыши падали на крышу подвала, но были еще живы. На замечание живодеры никак не реагировали, еще больше смеялись", – говорится в сообщении.

Автор: facebook.com Летучих мышей бросали с балкона 9-го этажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В школе парень пытался задушить одноклассницу

Численность популяции летучих мышей в Украине катастрофически уменьшается. На сегодняшний день все известные виды летучих мышей украинской фауны внесены в Красную книгу.