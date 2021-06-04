Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником

Сегодня, 4 июня, во Львове похоронили 12-летнего Артема Прадеда-Янчака, который погиб во время школьной экскурсии на водопад в селе Каменка.

Фото: facebook.com/YuliannaPradied

Прощание со школьником прошло в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на ул. Пасечной. На церемонию пришло много людей - родные, одноклассники, учителя, все, кто знал Артема, и неравнодушные местные жители. Во время церемонии несколько детей потеряли сознание, а одной девочке даже вызвали "скорую", сообщает УНИАН.

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Артем погиб на второй день после своего дня рождения - 1 июня ему исполнилось 12 лет.

Трагедия произошла днем ​​2 июня. На водопад в село Каменка приехали два класса школы №82 Львова. Всего 44 ребенка. Их сопровождали трое учителей и двое родителей. Артем хотел сделать селфи, но поскользнулся на мокром камне и упал. Ему на помощь бросились взрослые, но спасти мальчика не удалось. Медики лишь констатировали смерть. Несмотря на трагедию доступ к водопаду не закрыли. Там накануне было несколько школьных экскурсий. Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила поставить дополнительные столбцы и предупредительные таблички на водопаде. А педагогов обязали провести дополнительные инструктажи по технике безопасности.