Дети пожаловались руководству школы на мать, которая их бьет и пьет

В Арцизе Одесской области дети обратились к администрации школы, чтобы те спасли их от матери, которая выпивала и била их.

Представители службы по делам детей совместно с ювеналами посетили семью, чтобы проверить в каких условиях проживают дети, сообщили в Арцизском городском совете.

Автор: arciz-rada.gov.ua Представители службы по делам детей совместно с Ювеналий посетили семью, чтобы проверить в каких условиях проживают дети

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После того как специалисты убедились в правдивости заявления, семью направили в центр социально-психологической реабилитации. Также провели профилактическую работу с целью восстановления гармоничных семейных отношений.

В Первомайском на Харьковщине по улицам бродили братья 8 и 9 лет. Дети были голодные и в грязной одежде. Их заметили прохожие и вызвали полицию. Дети рассказали, что живут вместе с матерью в одном из микрорайонов города. Но несколько дней назад мать уехала в Киев и оставила их одних.