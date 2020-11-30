Детей оставила на соседей: на границе поймали женщину, которая шла в Молдову к подруге

Женщина оставила троих маленьких детей соседям и планировала попасть в Молдову, чтобы навестить подругу Фото: unn.com.ua

В Одесской области задержали 27-летнюю женщину, которая незаконно пыталась пересечь границу с Молдовой.

Она оставила 3 маленьких детей соседям и планировала попасть в Молдову, чтобы навестить подругу, сообщили в пресс-службе ГНСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники поймали немца, которого разыскивает Интерпол

"Вчера в Одесской области пограничники Измаильского отряда задержали 27-летнюю гражданку Украины при попытке незаконного пересечения государственной границы. Женщина пыталась попасть в Молдову в обход пункта пропуска" Железнодорожное ", однако ее заметил и задержал участковый инспектор пограничной службы. Задержанная жительница Белгород-Днестровского района пояснила, что якобы шла в гости к подруге в молдавский город Тараклия. А так как не имела загранпаспорта, решила попробовать осуществить свое путешествие таким образом", - говорится в сообщении.

За попытку незаконно пересечь государственную границу на путешественницу составили админпротокол. Решение по этому делу будет принимать суд.

Пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Украины в Россию. Пограничный наряд отдела "Дергачи" остановил нарушителя в районе населенного пункта Гран, недалеко от границы. Мужчина шел в летних тапочках, очевидно, забыв надеть обувь, потому что был пьян.