Дешевые, потому пользуются спросом: в Украину завозят ядовитые таблетки "для похудения"

Продают их под под брендами известных мировых производителей Фото: pixabay.com

Украинские таможенники разоблачили поставки опасных психотропных в Украине, которые якобы предназначены для похудения.

Продают их под брендами известных мировых производителей, пишет Сегодня. Одна из женщин купила препараты, потому что хотела похудеть к лету. Когда начала их принимать - сразу заболела.

"Решила пойти к врачу узнать, на фоне чего это. Он меня спросил:" начинала ли какие-то препараты, витамины пить? "Ну я ему сказала, что несколько дней. Он мне посоветовал их сдать на экспертизу. Я отдала, и оказалось, что это дешевая подделка ", - рассказала Валерия.

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Подделки штампуют в Кыргызстане. Оформляют как косметику, украшения и незаконно доставляют в Украину. Таможенная служба только за последний месяц изъяла несколько партий таких препаратов.

"На них нет даты производства, на них нет срока годности, и на них нет производителя. На некоторых есть название, может считаться названием производителя, но в интернете нет никаких упоминаний о таком производителя", - объяснила представительница пресс-службы Киевской таможни Ольга Неділя.

Такие препараты дешевые, поэтому и спрос на них огромный. Заказывают и даже не знают, что в состав препарата входит яд.

"В каждой посылке есть сибутромин, и он принадлежит к психотропным веществам, оборот которых ограничен. И мы в пределах своих полномочий задерживаем эти отправления почтовые", - добавили на таможне.

Терапевт Марьяна Селюк говорит: такие подделки могут серьезно повредить здоровью.

"Истощаются полностью сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный тракт, нервная система. То есть такое идет истощение по всем органам и системам, что для здорового человека это только во вред", - сказала медик.

Покупать такие препараты следует только по назначению врача, и тогда нужно проверять. Если на упаковке форуме голограммных отметок защиты - это подделка.

Киевские оперативники задержали две семейные пары за изготовление и сбыт наркотиков. Одна пара организовала в собственной квартире изготовления психотропов и наркотиков, а другая - их сбывала.