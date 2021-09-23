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четверг, 23 сентября 2021 08:39

Дешевые боеприпасы и точная засада: что собрали на месте покушения на Шефира
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Два десятка отстрелянных гильз нашли на месте покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. На исследование изъяли также ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9
Два десятка отстрелянных гильз нашли на месте покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. На исследование изъяли также ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела
Два десятка отстрелянных гильз нашли на месте покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. На исследование изъяли также ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела

Два десятка отстрелянных гильз нашли на месте покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Это редкие для Украины боеприпасы калибра 7'62 на 39 мм. Гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии, рассказал в Facebook директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что достали врачи из тела, к счастью, живого водителя. А возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8. То есть, подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевые. То есть, это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", - говорит Шевченко.

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Что касается самой засады - она ​​была в очень выгодном месте. Стрелку было хорошо видно дорогу и проезжающие авто.

"Место расположения стрелка установлено точно. Оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу. Допрошены свидетели - грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы - довольно подобные", - говорит Шевченко.

Добавил, что на исследования изъяли также ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат прочесывать лесной массив. Не исключают, что стрелок мин бросить там оружие.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм.

Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.

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