Дешевые боеприпасы и точная засада: что собрали на месте покушения на Шефира

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Два десятка отстрелянных гильз нашли на месте покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Это редкие для Украины боеприпасы калибра 7'62 на 39 мм. Гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии, рассказал в Facebook директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что достали врачи из тела, к счастью, живого водителя. А возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8. То есть, подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевые. То есть, это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", - говорит Шевченко.

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Что касается самой засады - она ​​была в очень выгодном месте. Стрелку было хорошо видно дорогу и проезжающие авто.

"Место расположения стрелка установлено точно. Оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу. Допрошены свидетели - грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы - довольно подобные", - говорит Шевченко.

Добавил, что на исследования изъяли также ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат прочесывать лесной массив. Не исключают, что стрелок мин бросить там оружие.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня. Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.