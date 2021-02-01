Дерзкие грабители связали скотчем оператора АЗС и украли из кассы деньги

В Одесской области двое мужчин ограбили заправку.

У преступников был с собой пистолет, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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Фото: npu.gov.ua

"К автозаправочной станции правонарушители пришли пешком около 5:00. Угрожая пистолетом 20-летнему оператору, они связали парня скотчем, а потом отобрали у него личные вещи, забрали из кассы и сейфа почти 21 тысячу гривен и ушли", - говорится в сообщении.

Известно, что один из злоумышленников - 31-летний иностранец и временно проживал в городе Рени. Второй грабитель - 29-летний одессит. Задержали их по временному месту жительства.

Во время обысков полицейские изъяли оружие, личные вещи потерпевшего, деньги и другие вещественные доказательства.

Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В Днепре водитель Range Rovera приехал на АЗС на Донецком шоссе, бесплатно заправился на 2 тыс. грн и поехал. На заправке мужчина сказал, что он работник СБУ.