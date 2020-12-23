 
Ексклюзивы
1/5
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 81
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10188
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 648
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2547
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2151
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1944
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Фото
Все фото
4
3
3
4
9
Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал
Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал
9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+
На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Видео
Все видео
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Труп женщины в диване: что рассказали в полиции
Толпа молодых людей побила парня с накрашенными губами
Толпа молодых людей побила парня с накрашенными губами
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10179
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 243
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1233
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1899
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 567
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 13:41

Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал
3

  Комментировать

В Днепре водитель Range Rovera приехал на АЗС на Донецком шоссе, бесплатно заправился на 2 тыс. грн и поехал.

На заправке человек сказал, что он работник СБУ, пишет "Днепр.Опертивний". Работники сразу вызвали полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школьник с пистолетом ограбил заправку: преступление попало на видео

В Днепре водитель Range Rovera приехал на АЗС, на Донецком шоссе, бесплатно заправился на 2 тыс грн и поехал
Фото: dpchas.com.ua
Водитель вел себя агрессивно и на слова полицейских не реагировал
На заправке мужчина сказал, что он работник СБУ

Водителя и его автомобиль нашли на ул. Надежды Алексеенко. Он вел себя агрессивно и на слова правоохранителей не реагировал. Мужчина вернулся, сел обратно за руль и пытался уехать. Патрульным пришлось силой задержать злоумышленника.

Авто нарушителя забрали на штрафплощадку, а водителя и его 26-летнюю пассажирку забрали в участок.

В Киеве на Днепровской набережной ограбили женщину. На столичной АЗС ночью она попила чаю с незнакомцем и пришла в сознание только утром - без 2 мобильных телефонов и денег. Потерпевшая утверждала, что в ее напиток добавили наркотики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Испытали самолет "Илья Муромец"

Издали полный "Атлас мира" на украинском языке

Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 20232
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13914
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 10179
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 7164
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 6462
Происшествия
Неизвестные на улице избили и обстреляли подростка
Неизвестные на улице избили и обстреляли подростка Просмотров: 36
Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
Расстрел авто на дороге: новые фото и видео
4
 Просмотров: 756
9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
3
 Просмотров: 1647
Сколько мужчин и женщины не молчали о домашнем насилии с начала года
Сколько мужчин и женщины не молчали о домашнем насилии с начала года Просмотров: 54
На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+
На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+
4
 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
2
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Зеленский снова бы выиграл выборы:опрос
1
Харьковские курсантки опозорились танцами под "Вороваек"
1
Украинцам больше не хочется ездить в оккупированный Крым
Голосов: 106
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть