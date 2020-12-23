Назвался сотрудником СБУ: мужчина бесплатно заправился на АЗС и уехал

В Днепре водитель Range Rovera приехал на АЗС на Донецком шоссе, бесплатно заправился на 2 тыс. грн и поехал.

На заправке человек сказал, что он работник СБУ, пишет "Днепр.Опертивний". Работники сразу вызвали полицию.

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Фото: dpchas.com.ua

Водителя и его автомобиль нашли на ул. Надежды Алексеенко. Он вел себя агрессивно и на слова правоохранителей не реагировал. Мужчина вернулся, сел обратно за руль и пытался уехать. Патрульным пришлось силой задержать злоумышленника.

Авто нарушителя забрали на штрафплощадку, а водителя и его 26-летнюю пассажирку забрали в участок.

В Киеве на Днепровской набережной ограбили женщину. На столичной АЗС ночью она попила чаю с незнакомцем и пришла в сознание только утром - без 2 мобильных телефонов и денег. Потерпевшая утверждала, что в ее напиток добавили наркотики.