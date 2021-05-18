Держали за решеткой, били и "лечили" наркотиками: из плена освободили 21 человека

В Чернигове 18 мая разоблачили группу злоумышленников, которая создала так называемый "реабилитационный центр с идеологическим выздоровлением". Там за зарешеченными окнами удерживали 21 "пациента" в возрасте от 18 до 50 лет.

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

Центр действовал по меньшей мере полгода. Организовал его гражданин Российской Федерации. В преступную группировку также входили уроженцы Харьковской и Донецкой областей в возрасте от 25 до 35 лет. Ранее все эти мужчины были судимы за распространение наркотиков, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В центр могли попасть как нарко- и алкозависимые, так и лица, которые по определенным причинам не угодили своим родственникам. Любой гражданин мог договориться с организатором о помещении человека в этот зарешеченный дом. Для этого необходимо было просто указать пальцем на "пациента" в возрасте от 18 лет. За ним в любую точку Украины сразу выезжала так называемая "мотивационная группа" из числа мужчин спортивного телосложения, которые принудительно доставляли человека в Чернигов", - рассказывает начальник полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Такая услуга стоила до 2,5 тыс. грн. Кроме этого, родственник должен был платить за содержание человека в центре по 8 тыс. грн в месяц.

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Медицинских справок о состоянии здоровья "пациента" организаторы центра не просили, у них медиков тоже не было. Тем, кто заболел, или начинал сопротивляться - давали легкие наркотики. Злоумышленники отбирали у людей мобильные телефоны, личные вещи, не давали выходить на улицу или общаться с кем-то вне центра, причиняли психологическое и физическое насилие за любые нарушения так называемых "правил пребывания".

Организатора и еще трех активных членов группировки задержали. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили подпольный центр реабилитации для алко- и наркозависимых. На работу центр не имел никаких разрешительных документов. А за деньги, которые платили родственники, пациенты не получали никакой медицинской помощи и жили в ненадлежащих условиях. При осмотре в здании находилось 16 человек, в том числе 12-летний ребенок. Дело расследуют как незаконную лечебную деятельность. За это грозит до трех лет тюрьмы.