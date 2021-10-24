Дернул за одежду и тот упал на бетон: 17-летний убил у клуба 16-летнего

На Черниговщине несовершеннолетнему объявили о подозрении в убийстве по неосторожности 16-летнего парня. Фото: cn.npu.gov.ua

В полночь 23 октября на крыльце у дома культуры в Семеновке Черниговской области 17-летний убил по неосторожности 16-летнего парня.

Между ребятами завязался конфликт. И один несовершеннолетний дернул другого за одежду, тот упал на бетон, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате падения 16-летний парень получил телесные повреждения, повлекшие смерть. Медики пытались реанимировать его, но тщетно", - сказано в сообщении.

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Полицейские открыли уголовное производство, изучают все обстоятельства происшествия. Дело расследуют как убийство по неосторожности.

Если вину несовершеннолетнего докажут - ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В Нововолынске Волынской области 15-летний одним ударом убил 40-летнего участника АТО. Подросток ходил по городу и "стрелял" сигареты. Подошел и к потерпевшему, между ними возник конфликт. 15-летний парень нанес удар, в результате которого мужчина упал на землю. У него была трещина в голове от одного уха до другого. Он умер в больнице.