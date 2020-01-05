Депутата заподозрили в терроризме

Депутата Бердянского городского совета Виктора Цуканова 2,5 часа проверяли на причастность к терроризму. Фото: Facebook

Депутата Бердянского горсовета Запорожской области Виктора Цуканова полицейские заподозрили в терроризме. Правоохранители задержали его на выезде из Мариуполя.

Об этом Цуканов сообщил на своей странице в Facebook. Отрицает причастность к терроризму.

"Меня и мою семью на выезде из Мариуполя задержали на блок посту в качестве подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формирований. Это я не шучу. Сначала мы съездили на каток в Мариуполь, а после - давали показания сначала СБУ, а затем - в отделении полиции Мангуш о том, что я не террорист", - говорится в заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму задержали пятерых крымских татар

"С 17.00 до 20.40 провели мы незабываемое время на нашем украинском блок-посту, доказывая, что в 2014 я гуманитарную помощь возил для украинской армии, а не в ЛДНР. Прибывшие через полтора часа сотрудники СБУ оказались намного умнее Нацполиции и решили загуглить "Цуканов Виктор Бердянск". Там им умный гугл показал, что я - депутат горсовета уже как 9 лет. Армии помогал украинской".

Ситуацию выясняли 2,5 часа. Цуканов написал заявление о превышении должностных обязанностей представителями Нацполиции.

Русская служба по финансовому мониторингу внесла крымского проукраинского активиста Олега Приходько в перечень лиц, причастных к "экстремистской деятельности или терроризму". Приходько фигурирует в этом списке под номером 6663.