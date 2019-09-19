Депутата избили на незаконном строительстве

В Киеве напали на депутата Киевсовета от Свободы Владимира Назаренко, который приехал на тириторию незаконной застройки.

Дупата ударили кирпичом по голове, серьезных трав он не получил. Об этом сообщает пресс-служба ВО Свобода Киев в Facebook.

"На Владимира Назаренко во время выполнения им своих обязанностей было совершено нападение. Инцидент произошел на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной, 32. Свободовец разбирался на месте с ситуацией, но получил удар кирпичом по голове", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние Назаренко нормальное, однако ему пришлось вызвать скорую.

Как отмечается, нападавшего уже задержали.

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В пресс-службе партии отметили, что это уже не первое подобное нападение на Назаренко.

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