Депутат выпрыгнул из окна на глазах у 7-летнего сына (обновлено)

В Селидово Донецкой области 35-летний депутат городского совета выпрыгнул с пятого этажа квартиры.

Трагедия произошла сегодня, 15 декабря, на глазах 7-летнего сына погибшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dn.npu.gov.ua В Донецкой области депутат погиб в результате падения с высоты

"Около 11:40 мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна. Кроме его сына в квартире никого не было. С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Селидово. Полицейские собирают вещдоки, опрашивают возможных свидетелей происшествия. Проверяют все версии.

Погибший - начальник отдела образования, депутат городского совета Леонид Осипов, по информации pokrovsk.news.

Автор: pokrovsk.news 35-летний Леонид Осипов был начальником отдела образования, депутатом Селидовского городского совета

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