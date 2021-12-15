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четверг, 16 декабря 2021 09:21

Депутат выпрыгнул из окна на глазах у 7-летнего сына (обновлено)

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В Селидово Донецкой области 35-летний депутат городского совета выпрыгнул с пятого этажа квартиры.

Трагедия произошла сегодня, 15 декабря, на глазах 7-летнего сына погибшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dn.npu.gov.ua
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"Около 11:40 мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна. Кроме его сына в квартире никого не было. С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Селидово. Полицейские собирают вещдоки, опрашивают возможных свидетелей происшествия. Проверяют все версии.

Погибший - начальник отдела образования, депутат городского совета Леонид Осипов, по информации pokrovsk.news.

Автор: pokrovsk.news
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35-летний Леонид Осипов был начальником отдела образования, депутатом Селидовского городского совета

В Киеве 31-летняя женщина выпрыгнула с балкона квартиры на 10-м этаже жилого дома. Сделала это на глазах у дочери и матери, которые не успели ее остановить.

Полиция квалифицировала произошедшее как самоубийство.

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Дата
16
декабря

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