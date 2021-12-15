Депутат выпрыгнул из окна на глазах у 7-летнего сына (обновлено)

В Селидово Донецкой области 35-летний депутат городского совета выпрыгнул с пятого этажа квартиры.
Трагедия произошла сегодня, 15 декабря, на глазах 7-летнего сына погибшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Около 11:40 мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна. Кроме его сына в квартире никого не было. С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Селидово. Полицейские собирают вещдоки, опрашивают возможных свидетелей происшествия. Проверяют все версии.
Погибший - начальник отдела образования, депутат городского совета Леонид Осипов, по информации pokrovsk.news.
В Киеве 31-летняя женщина выпрыгнула с балкона квартиры на 10-м этаже жилого дома. Сделала это на глазах у дочери и матери, которые не успели ее остановить.
Полиция квалифицировала произошедшее как самоубийство.
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