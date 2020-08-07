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пятница, 07 августа 2020 14:02

Депутат ударил в лицо женщину: момент сняли на видео

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Депутат ударил в лицо женщину: момент сняли на видео
На Львовщине депутат райсовета Степан Цмоканич ударил женщину по лицу. Фото: скриншот

Депутат Сколевского районного совета на Львовщине Степан Цмоканич ударил женщину по лицу, после чего она упала на землю.

Это произошло во время спора. Видео опубликовал в Facebook очевидец Макс Мадоф 6 августа.

На ролике видно, что депутат с голым торсом. Он спорит с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе.

После этого депутат напал и на мужчину, снимавшего конфликт на камеру.

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Потерпевшая с заявлением обратилась в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области. Там открыли уголовное производство по статье "нанесение умышленных легких телесных повреждений". А также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

48-летний Степан Цмоканич в 2015 году стал депутатом Сколевского районного совета от ВО "Батькивщина". Также он - руководитель Сколевской организации этой же партии.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский напал на свою жену в ресторане. А потом скомандовал охране избить мужчину, пытавшегося заступиться за его жертву.

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