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пятница, 28 мая 2021 07:20

Депутат ударил коллегу по голове. Она в больнице

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Депутат ударил коллегу по голове. Она в больнице
Конфликт между жепутатамы поселкового совета Коцюбинского в Киевской области завершился дракой. Фото: скриншот с видео

Между депутатами поселкового совета Коцюбинского в Киевской области вспыхнул конфликт, который завершился дракой

Депутат Елена Сокотюк от "УДАРа" попала в больницу. Ее по голове ударил депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко. Подробности инцидента рассказал в Facebook депутат Дмитрий Белоцерковец.

Все это случилось после закрытия сессионного заседания. Хвостенко и его однопартийцы давили на местного жителя Юрия Устиновского. Мол, он ставил им "неудобные" вопросы. Сокотюк решила снять это на видео и предупредила депутатов о том, что фиксирует их противоправные действия. Тогда Хвостенко выбил у нее из рук смартфон, а затем ударил женщину.

"Хвостенко должен нести и юридическую, и политическую ответственность за свой поступок",- отметил Белоцерковец.

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Он добавил, что "УДАР" требует, чтобы полиция провела тщательное расследование, а руководство партии "Новые лица" отреагировало на недостойны действия депутата.

Кадры происходящего в поселковом совете после завершения заседания показала местная активистка Ирина Федорив. Соответствующее видео она опубликовала в сети.

"Понимая, что Сокотюк может снять на видео, как они бьют активиста, Хвостенко выбил у нее из рук телефон и ударил по голове", - пояснила женщина.

На Житомирщине напали на депутата Коростенского городского совета Андрея Недашковского. Злоумышленники ждали депутата в подъезде, они применили газовый баллончик и пытались побить Недашковского.

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