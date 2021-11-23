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вторник, 23 ноября 2021 19:10

Депутат разбил патрульные авто, убегая от полиции

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Депутат разбил патрульные авто, убегая от полиции
Во Львовской области 35-летний депутат Мостиского горсовета убегал от патрульных, протаранил три служебных автомобиля и травмировал четырех полицейских. Фото: ТСН

Во Львовской области правоохранители пытались задержать водителя, нарушившего правила дорожного движения. Однако мужчина не остановился.

Нарушитель резко тормозил и сдавал назад. Таким образом он протаранил три служебных автомобиля и травмировал четырех полицейских, сообщает ТСН.

Водителя удалось остановить только применив оружие – полицейские попали в колесо его автомобиля.

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Позже выяснилось, что беглец – 35-летний депутат Мостиского горсовета. Мужчина отказался пройти признание на состояние алкогольного опьянения.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы за то, что причинил вред правоохранителям.

В Днепре на Набережной Заводской пьяная водитель после двух ДТП скрывалась от патрульных и влетела в отбойник.

Один из автомобилей, которые протаранила женщина, — служебный автомобиль патрульных. Ее начали преследовать и догнали уже на Набережной Заводской, когда Chevrolet на опасном повороте влетел в отбойник.

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