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вторник, 23 марта 2021 15:01

Депутат прострелил ногу местному жителю

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Депутат прострелил ногу местному жителю
В Николаевской области депутат прострелил ногу местному жителю из-за дерева. Фото: pixabay.com

В Николаевской области 46-летний депутат одной из объединенных территориальных общин Первомайского района выстрелил в ногу 44-летнему мужчине.

Происшествие случилось возле железнодорожного переезда близ поселка Бандурка Первомайского района 22 марта около 21:20. Причиной стрельбы стал конфликт из-за спиленного дерева. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"У 46-летнего депутата одного из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево. Во время потасовки, защищаясь, мужчина выстрелил из травматического пистолета, попав в одного из мужчин", - рассказали в полиции.

Пистолет полицейские изъяли. Следователи открыли уголовное производство. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидаются выводы специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

В Кривом Роге Днепропетровской области депутат Саксаганского районного совета Владимир Хотикин стрелял с балкона своей квартиры на 5-м этаже. Депутат был пьян да еще и держал на руках 7-летнего сына. Полицию вызвали соседи.

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Дата
23
марта

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