"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- появилось видео вооруженного ограбления (18+)

В Славянске неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и с ранил из автомата мужчину. Злоумышленника разыскивают. Фото: dn.npu.gov.ua

В сети появилось видео вооруженного ограбления пункта металлолома в Славянске Донецкой области.

На нем мужчина в маске с автоматом зашел в вагончик, когда там были мужчина и женщина. Начал стрелять в стены и требовать деньги и телефоны. Женщина спряталась под стол. Где в это время мужчина - не видно.

"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- кричит грабитель.

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На выходе грабитель столкнулся с сотрудниками пункта, которые подъехали на автомобиле. Выстрелил еще раз. Слышно крик мужчины, он просит не стрелять.

Как отмечается, один человек получил пулю в ногу. После чего преступник ушел.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! (18+)

В Славянске Донецкой области неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и ранил из автомата мужчину. Событие произошло 23 марта около 7:00. Злоумышленника разыскивают, проверяются все версии совершения преступления.