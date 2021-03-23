"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- появилось видео вооруженного ограбления (18+)

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 378
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 486
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 495
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 288
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
1 Просмотров: 729
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 297
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 774
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
3
5
12
4
5
Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.
Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.
2-летнего мальчика нашли в лесу
2-летнего мальчика нашли в лесу
С убитым профессором прощались возле университета: как это было и что говорят в полиции
С убитым профессором прощались возле университета: как это было и что говорят в полиции
BMW с тремя людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
BMW с тремя людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
По Киеву разъезжал пьяный водитель, который год назад сбил мать с ребенком
По Киеву разъезжал пьяный водитель, который год назад сбил мать с ребенком
Видео
Все видео
Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры
Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры
Драка в супермаркете: охранника уволили
Драка в супермаркете: охранника уволили
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
От удара подбросило: BMW на большой скорости снесла авто аварийной службы
От удара подбросило: BMW на большой скорости снесла авто аварийной службы
Попросил надеть маску: в супермаркете охранник подрался с клиенткой
Попросил надеть маску: в супермаркете охранник подрался с клиенткой
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 486
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 495
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 288
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1134
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 486
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
Просмотров: 72
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
вторник, 23 марта 2021 19:16

"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- появилось видео вооруженного ограбления (18+)

  Комментировать
&quot;Деньги и телефоны на стол. Завалю&quot;- появилось видео вооруженного ограбления (18+)
В Славянске неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и с ранил из автомата мужчину. Злоумышленника разыскивают. Фото: dn.npu.gov.ua

В сети появилось видео вооруженного ограбления пункта металлолома в Славянске Донецкой области.

На нем мужчина в маске с автоматом зашел в вагончик, когда там были мужчина и женщина. Начал стрелять в стены и требовать деньги и телефоны. Женщина спряталась под стол. Где в это время мужчина - не видно.

"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- кричит грабитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ворвался в чужую квартиру и открыл стрельбу: спецназовцы ловили вооруженного хулигана

На выходе грабитель столкнулся с сотрудниками пункта, которые подъехали на автомобиле. Выстрелил еще раз. Слышно крик мужчины, он просит не стрелять.

Как отмечается, один человек получил пулю в ногу. После чего преступник ушел.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! (18+)

В Славянске Донецкой области неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и ранил из автомата мужчину. Событие произошло 23 марта около 7:00. Злоумышленника разыскивают, проверяются все версии совершения преступления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Деньги и телефоны на стол. Завалю"- появилось видео вооруженного ограбления (18+)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 74893
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 65954
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6903
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 6849
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 6084
Происшествия
По городу гуляет грабитель с автоматом: показали фото с камеры наблюдения
По городу гуляет грабитель с автоматом: показали фото с камеры наблюдения Просмотров: 495
Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.
Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.
3
 Просмотров: 162
Ворвался в чужую квартиру и открыл стрельбу: спецназовцы ловили вооруженного хулигана
Ворвался в чужую квартиру и открыл стрельбу: спецназовцы ловили вооруженного хулигана Просмотров: 189
19-летнего мужчину раздавила железобетонная плита
19-летнего мужчину раздавила железобетонная плита 1 Просмотров: 306
Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры
Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры
 1 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
Голосов: 36
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть