Демонстрировали все на себе: преступники 3 года снимали видео с насилием

В Житомирской области группа преступников изготавливала и распространяла видео, на которых пропагандировала насилие и жестокость.

Злоумышленники 3 года распространяли насильственную тематику, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

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Фото: npu.gov.ua

"Ранее неоднократно судимый 33-летний житель области организовал создание преступной группы, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других лиц. Деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020 годов. Они занимались распространением видеопродукции насильственной тематики. В частности снимали примитивные сценарии с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, среди которых - нанесение ударов руками, кнутом, поражения током и огнем", - сказано в сообщении.

Видео преступники распространяли через интернет, чтобы получать прибыль. Те, кто просматривали видео, перечисляли средства на электронный кошелек, откуда они поступали на банковские карточки членов группы. Для скрытия своей преступной деятельности "видеоблогеры" постоянно меняли место съемки, "путешествуя" по разным городам Украины с соблюдением правил конспирации.

22 января досудебное расследование завершено. Распространителям противоправного контента грозит до 5 лет лишения свободы.

На Николаевщине трое местных распространяли детскую порнографию. Злоумышленники - жители областного центра. Они были участниками закрытых тематических чатов.