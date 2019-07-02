Дело Зайцевой - Дронова: пострадавшие обратятся к Зеленскому

Осужденные на 10 лет за масштабное ДТП в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов подали апелляции. Их будут рассматривать в августе. Фото - Сегодня

Пострадавшие по делу Зайцевой - Дронова готовят обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Будут просить не допустить безнаказанности. А дело, которое в августе будет рассматривать Апелляционный суд, держать на контроле, сообщила в Facebook журналист Татьяна Доцяк.

Суд первой инстанции приговорил обоих участников аварии до 10 лет тюрьмы. Это максимальный срок за совершенное преступление. Сейчас оба обвиняемые находятся в следственном изоляторе. Но приговор не вступил в силу. Геннадий Дронов свою вину не признал тогда, не признает и сейчас. И просит освободить его от наказания. Елена Зайцева вину признавала, со следствием сотрудничал и даже хотела возместить убытки потерпевшим. Но пострадавшие уверены, признание вины было только стратегией адвоката, чтобы избежать ответственности. Благодаря контролю общества она не сработала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Зайцевой-Дронова: производство по экспертам вновь возобновили

"Зайцева меняет тактику, уверены пострадавшие. Ведь в апелляционной жалобе написала, что главная вина лежит не на ней, а на Дронове. И уже с четвертым адвокатом подала апелляционную жалобу, где просит применить к ней минимальное наказание - 5 лет с отсрочкой наказания, то есть "условно", - написала Доцяк.

Пострадавшие вместе со своими адвокатами собирают пресс-конференцию 4 июля. Там должны написать письмо-обращение к президенту.

ДТП произошло на перекрестке улиц Сумской и Мечникова 18 октября в позапрошлом году. "Лексус" Елены Зайцевой столкнулся с "Фольксвагеном Туарег" Геннадия Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу. В результате ДТП на месте погибли 5 человек, еще один человек умер от травм в больнице. Пятеро получили тяжелые травмы.