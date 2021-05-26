Дело украинца, завербованного ФСБ, передали в суд

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ. Фото: Луганская областная прокуратура

Жителя Николаева, которого завербовала ФСБ России, будут судить за совершение государственной измены.

Его дело передано в суд, сообщает Офис генпрокурора.

Мужчина получил от представителей спецслужбы РФ частное задание. Он должен был собрать закрытую информацию о новейшей военной технике и программах разработок использования беспилотных летательных аппаратов.

"Завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов Харькова, который занимается разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

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При получении имитированных секретных материалов и передачи аванса за них - 500 долларов, которое состоялась в феврале 2021 на железнодорожном вокзале Харькова, злоумышленника задержали.

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