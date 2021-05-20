Дело Стерненка-Демчука: в суде слушали потерпевшего. Попросил переводчика

Одесситам Сергею Стерненку и Руслану Демчуку дали по 7,3 года тюрьмы. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Дело рассматривает Одесский апелляционный суд. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

В Апелляционном суде в Одессе рассматривается дело, по которому Приморский районный суд приговорил активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сегодня, 20 мая, на заседании допросили потерпевшего Сергея Щербича, для чего заранее пригласили переводчика. Поскольку он не говорит на украинском языке. Он сообщил суду, что Сергей Стерненко пригласил его на встречу в ТРЦ "Ривьера", для сбора денег в помощь бойцам АТО. Затем его пригласили в автомобиль, где спереди сидел Стерненко, а за рулем Руслан Демчук. По словам потерпевшего, он имел при себе лишь портмоне с 300 грн и кредиткой, два мобильных телефона и разрешение на травматический пистолет.

Через 10 мин в автомобиль подсели еще двое. Они начали заламывать ему руки. После этого Демчук завел автомобиль, а Стерненко достал пистолет и трижды выстрелил. Кто после всего этого вытащил у него из карманов его вещи - он не знает, ответил на вопрос прокурора.

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Добавил, что потом Щербича завели в подвал, посадили на стул и оказали ему первую помощь, вытащив из ноги пулю. А затем допрашивали и били. Требовали сдать депутатский мандат и закрыть свою общественную организацию. Угрожали семье. После этого его вернули в Одессу и отпустили.

Дома потерпевший, по его словам, получил первую медицинскую помощь. А на следующий день дал показания в полиции и поехал в областную больницу. Из больницы поехал к следователю для следственных действий.

Адвокаты активистов обратили внимание на ряд расхождений в показаниях потерпевшего. Во-первых, Щербич подписал протокол, согласно которому он якобы ознакомился и узнал пистолеты. А на судебном заседании он сказал, что не видел пистолетов, а видел только фото. Во-вторых, в суде первой инстанции потерпевший утверждал, что обратился в полицию сам - к своему знакомому полицейскому. В апелляционном суде он утверждает, что полицейские приехали к нему по собственной инициативе, узнав о похищении из социальных сетей.

Слушание дела продолжится завтра, 21 мая.

23 февраля Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле шестилетней давности относительно похищения депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сдать мандат. Кроме Стерненко приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на семь лет и три месяца. Прокуратура просила для них по восемь лет.