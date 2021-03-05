Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги

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Судья Приморского райсуда Одессы Виктор Попревич, который вынес приговор одесским активистам Сергею Стерненку и Руслану Демчуку, наличие у своего дома в Донецке бюстов Сталина и Ленина не может прокомментировать. Поскольку с 2014 году не посещал Донецк.

А если бы даже бюсты там были, то это не говорит о его симпатии к вождям коммунизма, Об этом заявили в пресс-службе суда.

"Даже при наличии таких бюстов у ворот дома данное обстоятельство явно не свидетельствует о симпатии владельца, которым не является Попревич, к режиму указанных лиц. А наоборот является насмешкой над ними", - сказано в сообщении.

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Также в суде прокомментировали, что судья принимает решения на русском языке и не направил в Единый реестр судебных дел около 2 тыс. судебных решений. По мнению коллег, обвинения безосновательны и не соответствуют действительности. Кроме того, по правилам УПК Украины в редакции 1960 года предполагалось принятие судебных решений на русском языке. И единичные такие решения имеются у большинства судей.

И заметили, что во время судебного разбирательства по указанному делу судье Попревич ни разу не был заявлен отвод.

Судья Виктор Попревич является уроженцем Хмельницкой области. До 2014 года работал судьей в Киевском районном суде Донецка. На работу в Одессу он перевелся 2015 года. В Донецке его двор украшали бюсты Сталина и Ленина. Название улицы на своем доме написал как "Тупик коммунизма". Навеселе спускал пса на почтальонов и соседей, писали местные СМИ. В Одессе Попревич принял ряд скандальных решений. Оправдывал пьяных водителей, по данным Фондации "Деюре". Отпустил под мизерный залог директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, где погибли дети (лагерь вспыхнул в сентябре 2017 года, погибли 3 воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Приговора по делу нет. - Gazeta.ua). Закрыл дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии против председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука. Оправдал полицейского в истязании человека. Писал и публиковал решения на русском языке, вопреки закону. А 2 тыс. решений вообще не опубликовал.