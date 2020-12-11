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суббота, 12 декабря 2020 10:05

"Дело Шеремета затянется еще минимум на 3-4 года" - ексдепутат

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&quot;Дело Шеремета затянется еще минимум на 3-4 года&quot; - ексдепутат
Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, детскому врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото: facebook.com/FreeAntonenko

Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, детскому врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко до 7 февраля 2021 года будет под стражей, Кузьменко под круглосуточным домашним арестом, Дугарь - под залогом.

Такое решение было абсолютно прогнозируемым. Потому что не появились, какие-то новые обстоятельства. И не поменялись основные персоналии, которые стоят за всей этой печальной историей - обвинением Антоненко, Кузьменко и Дугарь, говорит Gazeta.ua народный депутат 8 созыва Игорь Луценко.

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"Если бы у нас было правосудие, даже если Антоненко совершил бы покушение реально, он не сидел бы. Поскольку против него нет доказательств. Это политическое дело во всех смыслах. Если бы не было указания политиков, или этих политиков, то думаю, всех бы давно отпустили. А так - Зеленский президент. Аваков, который подозреваю был организатором пресс-конференции, где этих людей назначили виновными, до сих пор на должности. И по моим сведениям, Зеленский сам настоял, чтобы приехать и вместе с Аваковым выступить. Это была его идея, его инициатива. Даже если он решил цинично попиариться на громком уголовном производстве, он не просчитал никаких последствий для себя и сейчас это для него это большая проблема. Считаю, что ему сейчас было бы целесообразно отпустить Антоненко. Но он этого не понимает", - говорит Луценко.

Дело Шеремета затянется еще минимум на 3-4 года, а то и на больше, считает. Антоненко со временем отпустят из-под стражи. И на суды он будет ходить из дома, как и Кузьменко с Дугарь. Учитывая, что судить их будет суд присяжных - могут быть оправданы. Актуальность дела изменится только тогда, когда изменятся политические условия.

Год назад, 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас за решеткой остается только Андрей.

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