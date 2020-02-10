Дело Шеремета: в связях с фигурантами подозревают сотрудников СБУ

По словам Геращенко, общение между подозреваемыми и сотрудниками СБУ было далеко от дружественного. ФОТО: unian.ua

Более десяти сотрудников Службы безопасности Украины подвергнуться проверке на связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Основанием для этого послужили публикации записей, свидетельствующих в пользу того, что фигуранты дела могли быть связаны с СБУ. Рассказал об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко изданию РБК-Украина.

По словам Геращенко, связи подозреваемых со Службой сомнений не вызывают.

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общения (с сотрудниками СБУ — ред.), Которое было далеко от дружественного. Это более чем дружеское общение дает следствию основания полагать, что необходимо проверять более десять сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко

В самой спецслужбе вероятность связей с фигурантами дела не подтверждают, однако и опровержения не дают.

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко отказался давать какие-либо показания. Требует немедленно предоставить адвокатам доступ к его личному делу в ИВС и показать результаты экспертизы по его роста.