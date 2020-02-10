Дело Шеремета: в связях с фигурантами подозревают сотрудников СБУ

Более десяти сотрудников Службы безопасности Украины подвергнуться проверке на связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Основанием для этого послужили публикации записей, свидетельствующих в пользу того, что фигуранты дела могли быть связаны с СБУ. Рассказал об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко изданию РБК-Украина.
По словам Геращенко, связи подозреваемых со Службой сомнений не вызывают.
"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общения (с сотрудниками СБУ — ред.), Которое было далеко от дружественного. Это более чем дружеское общение дает следствию основания полагать, что необходимо проверять более десять сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", — сказал он.
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В самой спецслужбе вероятность связей с фигурантами дела не подтверждают, однако и опровержения не дают.
Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко отказался давать какие-либо показания. Требует немедленно предоставить адвокатам доступ к его личному делу в ИВС и показать результаты экспертизы по его роста.
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