Дело Шеремета. Подозреваемого АТОвця оставили под стражей

Ветеран АТО Владислава Грищенко подозревают в заказных убийствах. Фото: УП

Печерский райсуд Киева продлил арест ветерану АТО Владиславу Грищенко.

Его подозревают в покушении на убийство в Ивано-Франковской области и причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, пишет "Украинская правда".

Прокурор просил продлить арест на два месяца. Однако судья оставил ветерана под стражей до 16 декабря.

Защита просила отправить Грищенко под домашний арест.

Адвокат и сам Грищенко отметили, что мужчину задерживали на личном автомобиле с именными номерами, то есть он не скрывался от следствия

Защитник также сказал, что "прокуратура пытается привязать" его подзащитного к делу убийства Шеремета.

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В материалах следствия указано о планах сообщить о подозрении еще одному фигуранту дела Ивану Вакуленко. Однако Вакуленко умер в октябре.

Грищенко, которого в сентябре взяли под стражу в Ивано-Франковске, в суде сообщил, что ночью с 21 на 22 ноября его перевезли в Киев.

Поддержать Грищенко в суде пришли его родные и друзья, в частности, бойцы АТО.

Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну - 5 ноября. Оба суд взял под стражу на время расследования. Их подозревают в покушении на убийство жителя Ивано-Франковской области. В начале ноября УП узнала, что следствие, вероятно, связывает Грищенко с делом убийства журналиста Павла Шеремета.