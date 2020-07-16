Дело Шеремета: мотивом убийства могли быть контакты с Россией

Журналиста Павла Шеремета взорвали в машине в центре Киева 20 июля 2016 года. Фото: ua.112.ua

На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в России за месяц до подрыва авто.

Дело по предполагаемым исполнителям убийства журналиста завершено, а против заказчиков - продолжается. Об этом заявил руководитель департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, пишет "РБК-Украина".

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"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - сказал он.

Cледствие продолжает розыск лиц, подстрекавших исполнителей "сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.

Сейчас подозреваемым предоставлены материалы дела, в частности, фото и видео для ознакомления.

Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. 12 декабря 2019 года Нацполиция заявила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу - военная медсестра Яна Дугарь. Следователи считают, что она проводила разведку перед совершением преступления и фотографировала камеры наблюдения. В то же время общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех троих к этому преступлению.