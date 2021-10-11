Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение

Пять лет назад в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета. Фото: zik.ua

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение.

Все зависит от решения суда, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает "РБК-Украина".

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"Дело за судом. В зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом. В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - рассказал Енин.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года - его взорвали в автомобиле. 12 декабря 2019-го в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Антоненко освободили под домашний арест в апреле в этом году после 505 дней в следственном изоляторе. Кузьменко отпустили под домашний арест в августе прошлого года, она провела более семи месяцев в тюрьме. Дугарь с самого начала держали под ночным домашним арестом, а в прошлом году суд снял с нее электронный браслет. Все трое отрицают причастность к убийству. С 2020 года дело рассматривает суд.