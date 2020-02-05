Дело Шеремета: коллега Антоненко рассказал в суде важные подробности

Музыканта Александра Положинского допросили в судебном заседании по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото - facebook.com/sashko.polozhinsky

5 февраля в Печерском райсуде Киеве допросили музыканта Александра Положинского. Он пришел на заседание, где рассматривался продление меры пресечения его коллеге, музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Положинский пояснил суду, откуда у Антоненко взялся корпус противопехотной мины МОН-50, который фигурирует в деле и который якобы музыкант перед обысками просил своего родственника спрятать.

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Положинский сообщил, что после одного из концертов военные подарили Антоненко корпус мины и хотели подарить ему. Но он отказался и даже сказал, что не повезет его в своей машине. Но тогда ему открыли и показали, что там пусто. Но точную дату он не вспомнил.

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей еще на 2 месяца. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева 5 февраля.