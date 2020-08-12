Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 306
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 414
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1269
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 801
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2313
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1413
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18828
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
5
3
3
6
7
Затопленные улицы и побитые машины: По Днепру пронеслась мощная буря
Затопленные улицы и побитые машины: По Днепру пронеслась мощная буря
Судью раздавил автомобиль
Судью раздавил автомобиль
Защищал беременную от ее мужа и получил пулю: в подъезде произошла перестрелка
Защищал беременную от ее мужа и получил пулю: в подъезде произошла перестрелка
В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной
Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной
Видео
Все видео
На видео показали, как горела Tesla Богдана
На видео показали, как горела Tesla Богдана
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Медузы и комары атаковали украинские курорты
Медузы и комары атаковали украинские курорты
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1413
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 801
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1701
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2313
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 756
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
среда, 12 августа 2020 16:15

Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО

  Комментировать
Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО
Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко находится в СИЗО с декабря прошлого года. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото: facebook.com/freeDrKuzmenko

Подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко оставили меру пресечения без изменений.

Содержание под стражей без права на залог - такое решение вынес сегодня, 12 августа, Апелляционный суд Киева.

"Андрею Антоненко оставили меру пресечения без изменений. Борьба продолжается", - сообщили в сообществе Free Dr Kuzmenko в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: мотивом убийства могли быть контакты с Россией

Он находится под стражей уже 8 месяцев.

Накануне в этом суде пересматривали меру пресечения другой подозреваемой по делу - детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Ее отпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители - бегство, препятствование следствию, - уже недействительны, потому что расследование завершено.

Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева в июле 2016 года. Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации журналиста. Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне

Утонула российская подводная лодка

Зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины

Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета

Слоны нашли необычное применение ногам

Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 54966
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 32573
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 39 Просмотров: 13140
Обстрел журналистов и первые &quot;коктейли Молотова&quot;: как прошла ночь в Минске
Обстрел журналистов и первые "коктейли Молотова": как прошла ночь в Минске
24
 Просмотров: 10710
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 8613
Происшествия
Гибель семьи в ДТП: односельчане опасаются, что виновник избежит наказания
Гибель семьи в ДТП: односельчане опасаются, что виновник избежит наказания
 Просмотров: 288
Затопленные улицы и побитые машины: По Днепру пронеслась мощная буря
Затопленные улицы и побитые машины: По Днепру пронеслась мощная буря
5
 Просмотров: 1341
Женщина, расчленившая соседа, оказалась владелицей юридической фирмы
Женщина, расчленившая соседа, оказалась владелицей юридической фирмы Просмотров: 3159
Супруги погибли накануне 20-й годовщины брака
Супруги погибли накануне 20-й годовщины брака Просмотров: 1170
Два грузовика попали в аварию - есть погибшие
Два грузовика попали в аварию - есть погибшие Просмотров: 990
Больше всего комментируют
39
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
9
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
4
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Футболиста удивил русский язык в Украине
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 703
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua