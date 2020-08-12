Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО

Подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко оставили меру пресечения без изменений.
Содержание под стражей без права на залог - такое решение вынес сегодня, 12 августа, Апелляционный суд Киева.
"Андрею Антоненко оставили меру пресечения без изменений. Борьба продолжается", - сообщили в сообществе Free Dr Kuzmenko в Facebook.
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Он находится под стражей уже 8 месяцев.
Накануне в этом суде пересматривали меру пресечения другой подозреваемой по делу - детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Ее отпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители - бегство, препятствование следствию, - уже недействительны, потому что расследование завершено.
Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева в июле 2016 года. Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации журналиста. Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем.
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