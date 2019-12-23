Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Военного добровольца и музыканта Андрея Антоненко оставили под стражей. Фото - Страна

Военного добровольца и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей.

Такое решение принял Апелляционный суд Киева 23 декабря.

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Защита просила отменить решение суда первой инстанции и назначить Антоненко в качестве меры пресечения ночной домашний арест. В ходатайстве ссылались на недостаточность доказательств его причастности к убийству Шеремета и на то, что он имеет двух несовершеннолетних детей.

Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений. Суд поддержал ходатайство. Антоненко будет оставаться под стражей до 8 февраля 2020 года.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны 40-летнюю Инну и 41-летнего Владислава Грищенко. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета.